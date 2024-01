L’appello dei premi Nobel alla politica europea per non cedere al populismo

Leggi su linkiesta

(Di martedì 23 gennaio 2024) In una lettera aperta, trentacinquelanciano un appello ai deputati europei della Commissione ambiente del Parlamento europeo, per chiedergli di votare in favore del testo sulle nuove tecniche genomiche (Tea), previsto il 24 gennaio. Le due prime firmatarie delpubblicato da We Planet e ripreso da vari quotidiani europei, sono iEmmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna che nell’agosto 2012, hanno pubblicato su Science un articolo che ha trasformato il campo della genetica molecolare. Le due ricercatrici, hanno dimostrato che quando un batterio viene invaso una seconda volta da un virus, la copia dell’informazione genetica virale conservata nelle sequenze Crispr recluta una proteina chiamata Cas9, che cerca e distrugge il dna virale, tagliandolo. Questa scoperta ha ...