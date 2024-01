Lanciano limoni dal Belvedere di Cerveteri e colpiscono un autobus

(Di martedì 23 gennaio 2024), 23 gennaio 2024 – “Un gesto stupido e sconsiderato, che avrebbe potuto portare a conseguenze estremamente gravi“. Così il sindaco diElena Gubetti commenta le immagini delle telecamere di videosorveglianza posizionate alla Rocca Antica del, che nel giorno della Festa di Sant’Antonio Abate hanno immortalato sette ragazzi mentre lanciavano deidalla Rocca sulla strada sottostante. All’arrivo della pattuglia di Polizia Locale, tutti i ragazzi sono stati identificati: si tratta di sei ragazzi e una ragazza, provenienti tutti dae Ladispoli. Il caso era già da giorni sotto i riflettori delle Forze dell’Ordine ed in particolar modo dei Carabinieri, che avevano ricevuto segnalazioni e denunce per il furto die il lancio dalla Rocca. La ...

Il caso era già da giorni sotto i riflettori delle Forze dell’Ordine ed in particolar modo dei Carabinieri, che avevano ricevuto segnalazioni e denunce per il furto di limoni e il lancio dalla Rocca.Si lanciano mandarini e limoni come fossero palline da tennis, ridendo e scherzando su sottofondo di musica pop, frutto di un'accurata scelta ritmica. Le cassette si riempiono pian piano, e loro balla ...A due giorni dalla morte di Giovanna Pedretti, la ristoratrice di Sant'Angelo Lodigiano trovata senza vita nel Lambro, i parenti della donna lanciano un appello disperato contro i media. Tramite ...