L' amichettismo è finito Meloni avverte la sinistra

Leggi su iltempo

(Di martedì 23 gennaio 2024) Giorgia, intervistata a Quarta Repubblica, interviene sulla querelle del nuovo direttore generale della fondazione Teatro di Roma. «Adesso le do io le carte, nel senso che le danno gli italiani. L'Italia è una Nazione nella quale vige l', ci sono questi circoli di amichettisti dove c'è un indotto. Èquel tempo, com'èil tempo in cui per arrivare da qualche parte serviva la tessera di partito, questo è il tempo del merito» ha tuonato il presidente del Consiglio. «Per questo fanno casino al Teatro di Roma ma lì è stata nominata una persona che ha un curriculum di ferro, non ha tessere di partito, non ha la tessera di Fdi e qual è lo scandalo? Che non ha la tessera del Pd. Questo è il problema», ha aggiunto. Durante l'intervistaha parlato anche di privatizzazioni. ...