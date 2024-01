L’ambizione del romanzo è essere un sorriso dal grande appetito

Leggi su linkiesta

(Di martedì 23 gennaio 2024) E i luoghi comuni? Ma come no, con quanto affetto io li avvicinai, e quanto affetto riversarono su di me dalle ampie imboccature di brocche dozzinali, panciute e dipinte a fiori facili, che mi davano l’avvio spronandomi, premendo e pizzicando, matronali con quei loro manici a due anse, e sussurrando “vai, lasciati andare” atteggiando un beccuccio vezzoso sull’orlo delle loro bocche svasate. E sì, i luoghi comuni sono contenuti in queste fresche terracotte dipinte, uguali a quelle, anzi le stesse, con dentro il vino sfuso della casa che sguazza allegro quando arriva al tavolo. Ero felicemente il loro valletto, mi occupavo del loro risveglio. I luoghi comuni, questi giocattoli sciaguattanti e loquaci a saperli attivare – anatre di legno caricate a elastico ritorto, per esempio – sono il primo dono, in materia di chiacchiera, che gli adulti ci fanno, impariamo la loro divertente prosetta ...