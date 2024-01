L’album di famiglia di Elly Schlein Il corsivo di Cangini

Leggi su formiche

(Di martedì 23 gennaio 2024) Il 28 marzo del 1978, in pieno sequestro Moro, Rossana Rossanda scrisse sul Manifesto che le foto dei brigatisti rossi figuravano a pieno titolo nell’ “album di” del Partito comunista italiano. Aveva ragione. Aveva ragione dal punto di vista storico, culturale e politico. Aveva ragione nonostante il fatto che la Br considerassero il Pci un traditore di classe e il Pci considerasse le Br un nemico a sinistra. Nei giorni scorsi, non dall’interno ma dall’esterno del perimetro politico-culturale della destra di governo, con minor sagacia ma con logica analoga, in molti hanno ricondotto i duecento camerati che salutavano romanamente i morti di Acca Larentia aldidi Fratelli d’Italia, partito nato con un sussulto identitario da una costola della destra post fascista. Avevano ragione. Avevano ragione dal punto di ...