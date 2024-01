“La Volta Buona” | da Caterina Balivo il lieto annuncio della coppia famosa

(Di martedì 23 gennaio 2024) News TV. Non solo Sanremo, a Lala figlia d’arte ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio. Insieme al suo compagno, ha rivelato che questa gravidanza è un vero e proprio miracolo. Nel salotto dinon sono mancate le lacrime e gli abbracci. Leggi anche: “Storie di donne al bivio”, Paola Ferrari ha fatto unda brividi Leggi anche: Paola Perego ricoverata in ospedale: cos’è successo alla conduttrice Rai “Sono incinta”, l’di Guenda Ieri ospiti a La, Guenda Goria, figlia del giornalista Amedeo econduttrice Maria Teresa Ruta. Accanto a lei il suo compagno Mirko Gancitano, ed insieme hanno rivelato di aspettare il loro primo figlio. ...

Caterina Balivo crolla in diretta, la conduttrice è scoppiata in lacrime durante la puntata di oggi, 10 gennaio, de La volta buona . In studio ... (caffeinamagazine)

Ieri pomeriggio su Rai1 è andato in onda un nuovo appuntamento con “La volta buona”. Il talk show condotto da Caterina Balivo ha visto come ospite ... (ilfattoquotidiano)

Non un’intervista come le altre condotte da Caterina Balivo a La Volta Buona , questo è certo. Le parole pronunciate da Guendalina Tavassi hanno di ... (dilei)

Guenda Goria, ex concorrente del Grande Fratello vip ha annunciato di essere incinta a La Volta Buona insieme a Mirko Gancitano ...Oggi non siamo solo in due, ma siamo in tre». Ospite da Caterina Balivo a "La volta buona" insieme al futuro marito Mirko Gancitano la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha annunciato la lieta ...Guenda Goria è incinta: l'annuncio è arrivato in diretta televisiva; nonostante la malattia finalmente realizzerà il suo sogno!