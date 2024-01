“La voce del corpo” il 24 gennaio al Teatro Sala Umberto

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 gennaio 2024) LUCA VULLO in LADELUno show di Luca Vullo & Angela Gabriele 24H 20:30Luca Vullo è stato definito l’ Ambasciatore della gestualità italiana nel mondo per aver trasformato quello che spesso viene visto come uno stereotipo negativo in una vera e propria materia universitaria, come patrimonio immateriale della nostra cultura che ci rende unici. Durante la mia lunga esperienza internazionale di performer e formatore di gestualità italiana, ha raccontato quanto usare ilcon maestria sia una grande abilità del nostro popolo e in questo show analizza con ironia le differenze tra la gestualità italiana e quella degli altri Paesi, ma non solo. Infatti con leggerezza svela quanto la comunicazione non verbale e l’intelligenza emotiva siano ...