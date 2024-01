La Ue apre un' indagine su Ita-Lufthansa

(Di martedì 23 gennaio 2024) La Commissione europea ha deciso di aprire un'inchiesta «approfondita» sull'operazione ITA-. L'operazione, già sotto la lente di Bruxelles, verrà nuovamente e più approfonditamente analizzata dall'antitrust. La prima fase dell'era stata avviata il 30 novembre scorso, dopo la notifica dell'operazione da parte del Tesoro e del vettore tedesco. Alla luce dei dati raccolti, Bruxelles ritiene che "l'operazione potrebbe ridurre la concorrenza" su "diverse rotte a corto e lungo raggio". La Commissione ha ora 90 giorni lavorativi, fino al 6 giugno 2024, per prendere una decisione finale.

Una ragazza sotto i 16 anni ha assistito allo stupro del suo avatar mentre indossava un visore per la realtà virtuale . Non è ancora chiaro su quale ... (247.libero)

New York, 11 gen. (askanews) – La Federal Aviation Administration (FAA) usa ha informato la compagnia aerospaziale Boeing di aver avviato un ... (ildenaro)

Chi il mese scorso si apprestava ad acquistare un volo di sola andata per trascorrere le feste di Natale in famiglia si ritrovava a spendere, ... (repubblica)

Adam Harrison è morto . Il figlio minore è di Rick Harrison in "Affari di famiglia" è deceduto per overdose . Ad annunciare l' Addio e la causa morte ... (ilgiornaleditalia)

La Commissione europea ha deciso di avviare un'indagine approfondita sull'operazione Ita-Lufthansa, portando il dossier alla fase due dell'esame antitrust. Lo annuncia lo stesso esecutivo Ue in ...Secondo quanto riportato da Sportface, la Procura di Udine ha annunciato di aver aperto un procedimento penale a carico della persona individuata e denunciata per aver intonato cori razzisti verso ...La Procura di Udine ha reso noto di aver aperto un procedimento penale a carico della persona individuata e denunciata per il reato di incitamento alla ...