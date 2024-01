La Turchia ratifica l’adesione della Svezia alla Nato | ecco cosa ci ha guadagnato Erdogan in 20 mesi di negoziati

(Di martedì 23 gennaio 2024) Il Parlamento Turco ha approvato l’ingressonella, volgendo così al termine 20complicatissimi di trattative tra Ankara e Stoccolma. La candidatura svedese, che ora attende solo l’approvazione dell’Ungheria, è passata a stragrande maggioranza. «Oggi siamo un passo più vicini nel diventare membri a pieno titolo. È positivo che la Grande Assemblea Generaleabbia votato a favore delall’Alleanza atlantica», dichiara il primo ministro svedese Ulf Kristersson in un post su Twitter. In mattinata, il premier ungherese Viktor Orbán ha fatto sapere di aver inviato una lettera a Kristersson con un invito di visita in Ungheria al fine di ...

