La transizione energetica secondo il neo presidente di Taiwan

(Di martedì 23 gennaio 2024) Non solo, e non tanto, il budget di difesa. Ma anche e soprattutto le politiche energetiche. Il risultato delle elezioni didel 13 gennaio, più frammentato di quanto potrebbe sembrare a prima vista, pone alcune incognite sulla futura direzione dell’isola democratica rivendicata dalla Cina. Lai Ching-te del Partito progressista democratico (Dpp) guiderà il governo dopo aver vinto le presidenziali, ma non avrà la maggioranza parlamentare, visto che le legislative hanno visto la sconfitta della formazione tradizionalmente filo-indipendentista (ma negli ultimi anni ripiegata sulla tutela dello status quo, dunque niente unificazione ma nemmeno dichiarazione di indipendenza come Repubblica diin superamento della cornice della Repubblica di Cina con cui Taipei è indipendente de facto). Avendo perso per la prima volta dal 2016 la maggioranza ...