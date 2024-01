La Supercoppa in Arabia ha esportato le ipocrisie del calcio italiano

(Di martedì 23 gennaio 2024) Adesso che è finita si può dire: la settimana dellaItaliana inSaudita è stata in linea a quelle che l'hanno preceduta e purtroppo a quelle che seguiranno. Abbiamoil meglio e il peggio del nostrosenza farci mancare nulla. Le ultime due fotografie sono state, in ordine rigoroso di apparizione, la premiazione disertata da Mazzarri convinto di aver subito un furto (recidivo, gli era già capitato nel 2012 a Pechino allora con tutto il resto della squadra) e i giocatori dell'Inter a dare in mano il trofeo ai capi di una curva messa sotto inchieste dalla Procura di Milano e certamente molto discussa. Nulla di nuovo, insomma. Il tutto mentre a qualche migliaio di chilometri di distanza il campionato viveva il week end del ritorno del razzismo negli stadi e delle pietre lanciate dagli ...

