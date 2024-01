La storia | Le Iene o Il disertore? La tv del 23 gennaio

Leggi su bergamonews

Per la prima serata in tv, martedì 23 gennaio 2024 su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction "La", con Jasmine Trinca, Valerio Mastandrea, Elio Germano, Asia Argento, Lorenzo Zurzolo e Francesco Zenga. Useppe sta male, ha ereditato da Ida la sua malattia da bambina, l'epilessia: per lui ha inizio una trafila di visite mediche. In più Useppe è ribelle, non sopporta le regole dell'asilo e la madre cerca di assecondarlo per paura che il suo stato di salute peggiori. In tutto questo, Nino si è dato al contrabbando di armi e, mentre scappa con un carico da un posto di blocco, ha un incidente con il camion e muore. Quando va a riconoscere il corpo di quel figlio bellissimo, Ida non regge al dolore. E' una donna spezzata. Ormai si trascina. Va avanti solo per amore di Useppe, il quale non dovrà mai sapere che il suo adorato fratello non c'è più.