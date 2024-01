La Storia | le anticipazioni trama e cast della quarta e ultima puntata finale

Leggi su tpi

(Di martedì 23 gennaio 2024) Questa sera, martedì 23 gennaio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda lade La, serie tv in quattro puntate basata sul romanzo di Elsa Morante con la regia di Francesca Archibugi. Nel: Jasmine Trinca, Elio Germano, Asia Argento, Lorenzo Zurzolo, Francesco Zenga e con Valerio Mastandrea. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nell’, Useppe sta male. Ha la stessa malattia che aveva Ida da bambina: l’epilessia. Ha momenti di assenza e anche le convulsioni. Ida lo porta sempre più frequentemente dai medici. In più Useppe è ribelle, non riesce a sottostare alle regole dell’asilo e Ida lo asseconda per paura che possa ammalarsi ancora di più. La tragedia si abbatte su di loro senza ...