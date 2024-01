La Rai sospende Stromboli | la fiction con Ambra che scatenò un incendio sull’isola

(Di martedì 23 gennaio 2024) LaProtezione civile non andrà in onda, almeno per il momento. Questa la decisione presa dalla Rai nei confronti della serie finita nell’occhio del ciclone dopo che unscoppiato nel corso delle riprese aveva danneggiato pesantemente l’isola di. A seguito delle pressioni degli isolani e della senatrice messinese di Italia Viva Dafne Musolino, l’azienda ha deciso che congelerà la messa in onda dellacon protagonistaAngiolini fino a quando non ci saranno risvolti giudiziari certi su quanto accaduto. Il discusso episodio risale alla notte tra il 25 e il 26 maggio del 2022, quando aun devastantepartito dal set della dellaProtezione civile provocò gravi danni all’isola, distruggendo ...

Tutto pronto su Rai 2 per le nuove puntate di Stasera C'è Cattelan che andranno in onda dal 23 gennaio 2024 in seconda serata: ecco le prime anticipazioni con i nomi degli ospiti ...In particolare, Rai Uno non può fornire registrazioni dei programmi già andati in onda, tranne quando non sia prevista la vendita al pubblico di home video - che saranno segnalati nel sito. Se quello ...Il nuovo film di Costanza Quatriglio, Il cassetto segreto, prodotto da Indyca e Luce Cinecittà con Rai Cinema, sarà presentato nella ... a quattro anni dal suo ultimo documentario Palermo sospesa, c’è ...