La psicologia della testimonianza in un processo

Leggi su panorama

(Di martedì 23 gennaio 2024) Laè una disciplina che interseca, neuroscienze e giurisprudenza. Tratta i differenti aspetti legati alle condizioni in cui un testimone è in grado di riportare il contenuto dell’avvenimento a cui ha assistito. All’interno del sistema vengono prese in considerazione la personalità del testimone o potenziali condizioni psicopatologiche e neurologiche che possono essere di ostacolo alla, ma i temi principali oggetto di analisi sono i processi visivi e percettivi implicati nella, i processi attentivi e come questi possano avere influito sulla percezione e la memoria del crimine a cui il testimone ha assistito, le condizioni che ostacolano o favoriscono un ricordo accurato, le condizioni per cui si può invece presentare ...