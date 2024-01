“La Pasqualina” e “Oasi American Bar” | due gelaterie bergamasche ai vertici del Gambero Rosso

Leggi su bergamonews

(Di martedì 23 gennaio 2024) La Lombardia e il territorio bergamasco in particolare si confermano aidell’eccellenza nella produzione di gelato artigianale. La conferma arriva dalla nuova edizione della guida “d’Italia” delpresentata in anteprima al Sigep, il Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione artigianale e Caffè in corso a Rimini fino a mercoledì 24 gennaio. Tra le 70sul territorio italiano vincitrici del massimo riconoscimento dei “Tre Coni”, sinonimo di massima qualità del gelato offerto ai propri clienti, ben 14 hanno infatti sede in Lombardia, e due in particolare nella Bergamasca: Ladi Almenno San Bartolomeo (ma con locali anche a Bergamo e Porto Cervo) e l’Bar di Fara Gera ...