“La Ocean Viking può tornare a navigare” | finito il fermo di 20 giorni al porto di Bari | la nave è ripartita per soccorrere i migranti

With the world's largest fjord network and icebergs as tall as the Empire State Building, Greenland is as unspoilt as it is exciting ...Ad annunciarlo è stata direttamente Sos Méditerranée sul social X. Comminata anche una multa da 3.300 euro “I 20 giorni di detenzione della Ocean Viking sono finiti e la squadra a bordo sta tornando i ..."I 20 giorni di detenzione di #OceanViking sono finiti e la squadra a bordo ritorna in mare". Così un membro dell'equipaggio della Ocean Viking, dell'organizzazione non governativa francese Sos ...