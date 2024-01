La Nefrectomia | una procedura chirurgica cruciale per la salute renale

(Di martedì 23 gennaio 2024) , un intervento chirurgico finalizzato alla rimozione di un rene Laè un intervento chirurgico finalizzato alla rimozione di un rene o di una parte di esso. Questaè spesso eseguita per trattare una varietà di condizioni mediche, tra cui tumori renali, malformazioni congenite, infezioni gravi e lesioni traumatiche. La decisione di eseguire unadipende da diversi fattori, tra cui la gravità della patologiae la capacità del rene rimasto di svolgere le normali funzioni renali. Tipi diTotale: In questo tipo di intervento, l’intero rene viene rimosso. Questaè spesso necessaria in presenza di tumori renali estesi o in situazioni in cui il rene è gravemente danneggiato e non può essere ...

Paola Perego in ospedale. La conduttrice di Citofonare Rai Due è stata operata diperneoplasia. 'Importante, può salvare la vita', ha detto sui social. 'Ringrazio il Prof. Gallucci e la sua equipe che oggi mi ha sottoposto aparziale perneoplasia.