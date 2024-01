La medicina di genere | un nuovo orizzonte di salute

(Di martedì 23 gennaio 2024) Ladiè la scienza che studia l’influenza delmaschile e femminile sulla fisiologia, fisiopatologia e clinica di tutte le malattie, per giungere a decisioni terapeutiche basate sull’evidenza sia nell’uomo che nella donna. Ladistudia le differenze biologiche e psicosociali tra i sessi e la loro influenza sullo stato die di malattia. Scopo delladie’ anche quello di capire perché certe malattie hanno un impatto diverso nei due sessi. Il concetto che l’uomo e la donna sono diversi, anche nelle patologie che hanno in comune, potrebbe sembrare ovvio, ma finora non e’ stato così. FARMACI MASCHILI Basti pensare che la maggior parte degli studi clinici riguardano gli uomini e che quasi tutte le ...

