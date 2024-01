La mamma viene picchiata dal padre | a 16 anni minaccia di darsi fuoco

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutodi, a 16. E forse dietro il suo gesto c’è una richiesta di aiuto per sua madre,dal. E’ accaduto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove il ragazzino è stato salvato dai carabinieri. I militari hanno trovato il 16enne davanti al pronto soccorso dell’ospedale. Si era cosparso di benzina, era nel panico, e nella mano destra impugnava un accendino. I carabinieri si sono avvicinati e sono riusciti a strappargli dalle mani l’accendino. Lo hanno portato in caserma e lì, tra le lacrime, ha raccontato la sua vicenda familiare ancora da ricostruire. Ladel ragazzo era in ospedale. La donna è ricoverata per delle lesioni e a picchiarla, scopriranno i militari, è stato il marito. Forse ...