La malattia di Gigi Riva | aveva detto no all’operazione

Re della musica dance degli anni ’90-2000, ha fatto ballare intere generazioni con le sue canzoni, famose in tutto il mondo. E’ lui l’icona dei dj ... (ilfaroonline)

Pubblicato il 2 Gennaio, 2024 Gigi D’Agostino torna in tv. dopo l’annuncio della malattia nel 2021, il dj e produttore discografico salirà ... (dayitalianews)

dopo un anno di silenzio, Gigi D'Agostino è riapparso sui social network per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute. Il deejay ha postato ... (247.libero)

Gigi D’Agostino rompe il silenzio sulla malattia e torna sui social dopo un anno dall’ultimo post. Ecco come sta il dj

Non poteva esserci regalo di Natale migliore per i tanti fan di Gigi D’Agostino. Il celebre dj che ha fatto ballare l’Italia – e non solo – con ... (ilfattoquotidiano)