La Lunga Notte | presentata la fiction di Rai 1 in 3 serate sulla caduta del fascismo

(Di martedì 23 gennaio 2024) Andranno in onda il 29, 30 e 31 gennaio le tre puntate di una nuovastorica Rai, Lastamani a Roma con attori, sceneggiatori, registi e produttori.

Un respiro, l’ultimo sorriso per prepararsi per la cena e poi il buio. Verso le 17.50 il cuore di Gigi Riva ha smesso di battere, lo ha anticipato ... (metropolitanmagazine)

Andranno in onda il 29, 30 e 31 gennaio le tre puntate di una nuova fiction storica Rai, La lunga notte, presentata stamani a Roma con attori, sceneggiatori, registi e produttori. La direttrice di Rai ...Un'altra pagina di storia è protagonista della fiction Rai. Il 29, 30 e 31 gennaio su Rai1 va in onda La Lunga Notte - La Caduta del Duce, miniserie che racconterà gli eventi che precedettero la notte ...Alessio Boni a TAG24 commenta la nomina di Luca De Fusco come nuovo dg del Teatro di Roma e lancia una riflessione sulle modalità.