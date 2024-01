La legge sulla carne sintetica non piace al Made in Italy | il settore va contro Lollobrigida

“Di certo sulla applicazione della legge sulla non autosufficienza c’è che a fine gennaio scade il termine per i decreti attuativi e che non ci sono ... ()

In Germania è stata approvata la riforma della legge sulla cittadinanza . D’ora in poi sarà più facile ottenere la cittadinanza tedesca. Sarà anche ... (periodicodaily)

La nuova Legge sulla cittadinanza in Germania potrebbe portare 50mila turchi a presentare domanda di naturalizzazione. In Germania è presenta una ... (periodicodaily)

Con la legge sull'autonomia differenziata torniamo all'Ottocento, dice il presidente della Puglia. Così i leghisti diventano i novelli austriacanti. Ma c'è persino il rischio Medioevo, a sentire Beppe ...ROCCA DI PAPA (attualità) - il 'tavolo' è stato riconvocato per i prossimi giorni per giungere ad una soluzione pienamente condivisa, che possa essere celere e risolutiva. ilmamilio.it Il Parco r ...Waltraud Deeg non farà parte della nuova giunta altoatesina. L'esponente dell'ala sociale della Volkspartei e assessora uscente annuncia in una lettera al presidente Kompatscher e alla direzione della ...