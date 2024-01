La Lega accelera | Autonomia legge entro le Europee Niente Basilicata | ma Salvini si tiene il Veneto Inside

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 23 gennaio 2024) Lasi aspetta il via libera all'anche da parte della Camera, quindi definitivo, prima delle elezioni? "Sì", risponde in modo secco, chiaro e deciso il presidente dei deputati leghisti Riccardo Molinari ad Affaritaliani.it nel giorno in cui il Senato è chiamato ad approvare laCalderoli che... Segui su affaritaliani.it