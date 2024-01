La giornalista ha un carcinoma basocellulare | «Non sono assolutamente qui a fare la vittima | ma lo racconto per dire che bisogna stare attenti State attenti | state attenti | non finirò mai di dirlo»

(Di martedì 23 gennaio 2024) Torna l’incubo tumore per Paola Ferrari: dopo un primo cancro al viso per il quale è stata operata tempo fa, ora ladeve affrontare un, sempre sul volto. È stata lei stessa a rivelarlo. Ospite di Monica Setta nella puntata di Storie di donne al bivio che andrà in onda il 25 gennaio su Rai 2 in seconda serata, la conduttrice di 90esimo minuto ha voluto condividere la malattia con il pubblico. Per un motivo ben preciso: invitare aprevenzione. ...

