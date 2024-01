La finta voce di Joe Biden | Non dovete andare a votare L' ombra dell' intelligenza artificiale sulle elezioni Usa

(Di martedì 23 gennaio 2024) Lepresidenziali negli Stati Uniti si avvicinano sempre di più, e mentre i Repubblicani sono alle prese con le primarie, domani toccherà al New Hampshire esprimersi sul candidato preferito, irrompe l'. L'Fbi sta indagando su una serie di messaggi robotizzati - con unamolto probabilmente generata artificialmente per impersonare quella del presidente- che invitano proprio gli elettori del New Hampshire a nondomani. "Il vostro voto fa la differenza a novembre, non questo martedì", dice lanella falsa registrazione, manipolata in modo da sembrare inviate da un dirigente del comitato del Partito democratico. "Questi messaggi sembrano essere un tentativo illegale di ...

... che hanno scelto i social per daral proprio malcontento. Fischi a Gigi Riva: sui social ... "E i telecronisti di Canale 5 che fannodi niente e non dicono una parola in merito" scrive su ......arrivata giusto in tempo per vederlo spegnere la candelina e si è resa conto di non avere più... Rossella non riuscirà a fardi niente ora che Nunzio è in ospedale: ciò che prova per lui è ...Il ricordo di Bonimba, compagno di stanza a Cagliari e in Nazionale: "Eravamo in simbiosi. Le foto con i sombreri, le partite a carte: mi viene ancora la nostalgia" ...Un viaggio che è anche un forte richiamo a «non far finta di non sapere, non ricordare». Per non smettere di parlarne. Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La ...