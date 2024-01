La finanziaria delle mance in Sicilia fa felici solo gli agrumicoltori e scontenta tutti gli altri

Leggi su linkiesta

(Di martedì 23 gennaio 2024) I meriti vanno riconosciuti: dopo ventuno anni di tribolati esercizi provvisori la Regionena ha un bilancio approvato dal suo parlamento a gennaio, senza ricorrere alla tagliola dell’amministrazione in dodicesimi, l’avventura in cui si sono impantanatii recenti governi che si sono succeduti alla guida dell’Isola., tranne uno, quello di Renato Schifani, appunto. Il presidente, alla guida dell’esecutivo regionale da un anno, può autoproclamarsi il primo che ha portato il bilancio a casa in tempo, approvato all’inizio di gennaio, giusto alla prima seduta d’aula dopo la pausa per le feste natalizie. E il tutto con una maggioranza traballante, dilaniata da litigi su ogni grande tema, dal dossier rifiuti alle nomine della sanità, dai dispetti reciproci sul Ponte di Messina, ristori per gli incendi, e altro ...