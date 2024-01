La Fiat sta abbandonando l’Italia? Segui la diretta con Peter Gomez

Chiara Nasti manda in tilt i suoi fan su Instagram: fisico da urlo per lady Zaccagni nell'ultimo post pubblicato (golssip)

Il palleggio di Angelina Dimova in allenamento: così la modella ed ex tennista si tiene in forma perfetta. Tennista, attrice e modella di origine ... (sportnews.eu)

La Fiat più veloce di sempre La gamma motorizzazioni venne rinnovata ... Per rendere più rigida la vettura era stata adottata una barra duomi Sparco, mentre l’estetica sportiva era accentuata da ...Fiat ha confermato i suoi brillanti risultati di vendita posizionandoci dal suo lancio del 2020, con la 500e, come la primacity car elettrica più venduta in Europa. Lo scorso anno la 500e è stata ...Stellantis riduce la sua presenza in Italia e usa la minaccia per ottenere nuovi aiuti di stato. Governo disilluso cerca alternative.