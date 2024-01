La favorita come finisce | spiegazione finale del film storico

(Di martedì 23 gennaio 2024) Dal 23 gennaio 2024 è disponibile su Netflix La. Si tratta deldiretto da Yorgos Lanthimos del 2018, con protagoniste Emma Stone, Olivia Colman e Rachel Weisz. La pellicola si è aggiudicata ben 10 candidature agli Oscar nel 2019 e altre ai Premi BAFTA e ai Golden Globe. Olivia Colman ha ricevuto il premio Oscar, il Golden Globe e la Coppa Volpimigliore interpretazione femminile. La trama è ambientata nell’Inghilterra del XVIII secolo. La regina Anna è sul trono, mentre ci pensa la sua amica Lady Sarah a guidare il Paese, fino al momento in cui la serva Abigail entra in competizione con lei. Ilè disponibile con abbonamento anche su Disney+. Lacon Emma Stone: riassunto della trama Leggi anche: Orphan: First Kill, ...

Cosmi non è in vena di pronostici ma è convinto che l’Inter possa dire la sua anche in Supercoppa Italiana. L’allenatore perugino, nel suo consueto ... (inter-news)

Emily Blunt e Robert Downey Jr, entrambi in Oppenheimer, sono favoriti come non protagonisti, ma, considerato che questa categoria ha sempre in serbo delle sorprese, non è da sottovalutare la ...Durante la consegna degli Oscar, i riflettori saranno però puntati soprattutto su “Oppenheimer” (forte di 13 nomination) di Christopher Nolan, grande favorito tra i candidati al premio più ...Due anni di reclusione invece per la candidata, attualmente in servizio come vigile dopo aver superato ulteriori concorsi, estranei a questa vicenda giudiziaria, che secondo la guardia di finanza e la ...