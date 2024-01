La Cina prepara il bazooka per risollevare la sua Borsa

(Di martedì 23 gennaio 2024) Allo studio 280 miliardi per stabilizzare i listini azionari in caduta libera. Ma il mercato si aspetta altri stimoli

Oggi, grazie al miglioramento delle condizioni di vita e agli aiuti governativi, Tengpa e i suoi allievi non solo hanno accesso a oggetti di scena preparati professionalmente, ma hanno anche ...TRENTO. Il 10 febbraio 2024 segna l'inizio dell'anno del Drago verde di Legno yang. Come è tradizione in Cina, i preparativi iniziano con grande anticipo. Anche a Trento le iniziative non mancheranno ...