La canzone per Gigi Riva | il cantautore Marras sull’omaggio all’ex calciatore

(Di martedì 23 gennaio 2024) Pieropolistrumentista nuorese, ricorda, morto all’età di 79 anni dopo un malore. L’artista ha commentato con commozione il momento in cui ha composto il suo omaggiodi Cagliari e Nazionale italiana. “Ho scritto il brano ‘Quandotornerà’ come atto d’amore verso una leggenda del calcio mondiale, un uomo e un fuoriclasse che ha regalato il sogno alla Sardegna e ai sardi. Era il 1982. L’ epopea del Cagliari di Giggir, e in questo raddoppiare le consonanti c’è tutto l’orgoglio sardo, era finita ma il mito era più che mai vivo e sentivo il bisogno di farlo rivivere anche con la mia musica e le mie parole”, racconta all’Ansa. Poi il ricordo della manifestazione ad Arzana “Il ...

esce il 19 gennaio esce Canzone per me, il nuovo singolo del rapper 1989 , (aka Corrado Carnevale), vincitore della categoria Urban Icon per ... (funweek)

“Dio di misericordia il tuo Paradiso l’hai fatto soprattutto per chi non ha sorriso per quelli che han vissuto con la coscienza pura l’inferno ... (milleunadonna)

TEATRO STABILE D'INNOVAZIONE GALLERIA TOLEDO dal 26 al 28 gennaio 2024 Factory Tac PREGHIERA PER CERNOBYL dall’opera di Svetlana Aleksievic(Premio Nobel 2015)con Mascia Musy, Francesco Argiròmusiche ...A Tv, Sorrisi e Canzoni, la bella Michelle ha raccontato un po’ dei suoi segreti per essere sempre al top, nel lavoro, nella vita privata e, ovviamente, anche in chiave bellezza… In queste ore la ...tutti luoghi dove Fabrizio ha vissuto e dai quali ha tratto ispirazione per le sue canzoni. Luoghi che descrivono una città vera, segreta, diversa dalle altre, la Genova riservata, sobria, concreta, ...