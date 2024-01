La campagna d' Egitto di Putin Una centrale nucleare e un patto lungo un secolo

(Di martedì 23 gennaio 2024) Prima colata di cemento sul sito di El Dabaa, alla presenza (virtuale) die al Sisi. L'accordo crea un legame duraturo fra i due paesi con il Cairo che dipenderà sempre più da Mosca per energia, acqua e cibo

Le strade si incrociano sulla costa mediterranea dell'Egitto, a El Dabaa, 250 km a ovest di Alessandria. Vladimir Putin e Abdel Fattah al-Sisi hanno presenziato in videocollegamento alla cerimonia per ...Sempre più improbabile conseguire lo sradicamento di Hamas e la liberazione degli ostaggi. Crescono le voci sul piano Usa-Egitto-Qatar e sul piano di Israele, ...IL CAIRO, 23 GEN - L'ambasciatore dell'Egitto in Italia, Bassam Rady, ha trasmesso alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni un messaggio del presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, il quale, nel ...