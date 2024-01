La campagna anti-Rummo diventa un boomerang per gli odiatori di Salvini

Leggi su iltempo

(Di martedì 23 gennaio 2024) È polemica per gli appelli in rete al boicottaggio della pastadopo la visita istituzionale del vicepremier, Matteo, alla sede del pastificio a Benevento, lo scorso weekend. Del caso si è occupato anche Fiorello nel suo ‘Viva Rai2 - Mattin show': «Dopo questa visita,ha addirittura cambiato lo slogan della Lega in ‘Ce lo abbiamo al dente'», ha scherzato lo showman che poi ha aggiunto, serio: «Ricordo a tutti coloro che dicono ‘boicottiamo', che dietro questo invito c'è sempre un'azienda fatta di gente che lavora». A scatenare le reazioni sui social è stato il video postato dal leader leghista su TikTok. Il patron dell'azienda, Cosimo, bersagliato con insulti, si è detto «senza parole» per gli inviti a non acquistare più la sua pasta: «Io non chiedo la tessera di partito a nessuno ...