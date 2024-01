Kubo | niente Arabia Saudita | il giapponese rifiuta l’offerta dell’Al Nassr

Leggi su calcionews24

(Di martedì 23 gennaio 2024), giocatore offensivo della Real Sociedad, ha deciso dire un’offerta importante dall’per restare in Spagna, giocatore offensivo della Real Sociedad, ha deciso dire un’offerta importante dall’per restare in Spagna. Secondo quanto riportato da ‘Estadio Deportivo’, ilavrebbe detto di no all’Alin questa sessione di calciomercato. Non è stata specificataricevuta ma per l’esterno al momento non c’è nessuna possibilità di trasferimento.