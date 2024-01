Kim Jong Un entra in guerra? 007 Usa | Ha preso la decisione | situazione più pericolosa dall' inizio di giugno 1950

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 23 gennaio 2024) Non c’è pace per il mondo. Almeno per il momento. Un segnale, l’ennesimo, di criticità è appena giunto. Il leader supremo della Corea del Nord avrebbe demolito l’Arco della Riunificazione, monumento-simbolo che rappresentava idealmente una nuova unione fra i due stati confinanti, eretto nel lontano