Kean Atletico Madrid | fissate le visite mediche

(Di martedì 23 gennaio 2024) Moisepronto a indossare la maglia dell’: l’attaccante vola in Spagna in prestito:leMoisesi appresta a lasciare nuovamente la Juve, anche se sarà solo un arrivederci fino al termine della stagione. Come riportato da Tuttosport, già nella giornata di giovedì potrebbero esserci lecon l’. Prestito secco in Liga, con i Colchoneros che pagheranno poco meno di mezzo milione per il prestito oneroso.