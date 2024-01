Kate Middleton | Londra è nel caos | “questa riservatezza preoccupa”

Leggi su cityrumors

(Di martedì 23 gennaio 2024)è ricoverata in ospedale, ma nel frattempo lazione è alle stelle tra i suoi sudditi.è nei cuori di tutti gli inglesi e anche di coloro che la ammirano da ogni parte del mondo. Ecco perché l’annuncio a ciel sereno della sua recente operazione ha fatto tremare i polsi a molte persone. Ecco com’è la situazione., tutti in ansia per lei – (Foto: Ansa)-(Cityrumors.it)Solo pochi giorni fa un comunicato ufficiale di Kensington Palace pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale die del principe William ha gettato nel panico gli inglesi e non solo. Infatti si avvisava che la futura regina consorte era stata ricoverata e operata e che sarebbe dovuta rimanere in ospedale per ...