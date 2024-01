Kate Middleton in ospedale | le condizioni della Principessa del Galles

Leggi su dilei

(Di martedì 23 gennaio 2024)è da una settimana in. Infatti, è entrata alla London Clinic il 16 gennaio per subire un intervento all’addome, non meglio specificato da Kensington Palace. Al momento non sono stati ancora rilasciati nuovi bollettini medici, dopo l’annuncio del ricovero dello scorso 17 gennaio., prima settimana inDunque, a una settimana dal ricovero, fonti vicine a Palazzo assicurano chestia bene. Non solo l’intervento è perfettamente riuscito, ma anche il decorso post operatorio pare proceda bene. In altri termini, ladelsi sta riprendendo e questo fa ben sperare che possa uscire nei tempi stabiliti dall’. Insider hanno ...