Kaspersky Standard nominata “prodotto dell’anno” da AV-Comparatives

Kaspersky Standard, livello base del nuovo Kaspersky Consumer Portfolio, è stato premiato da AV-Comparatives come “Prodotto dell’anno” per aver garantito costantemente risultati eccezionali per tutto ...Kaspersky Standard è stato premiato come “Prodotto dell’anno” per aver garantito costantemente risultati eccezionali per tutto il 2023 ...Kaspersky Labs has uncovered a new family of trojan proxies that target macOS users and steal their Bitcoin and crypto wallets. The malware is distributed through pirated software downloaded from ...