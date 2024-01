Juventus | Rabiot salta anche l'Empoli Chiesa da valutare | il programma per Djalò

La Juventus domani sarà impegnata al Via del Mare di Lecce nel match valevole per la ventunesima giornata di Serie A. Massimiliano Allegri... (calciomercato)

A Lecce senza Chiesa e Rabiot , due assenze pesanti dell?ultimo minuto in casa Juventus. Massimiliano Allegri lo ha rivelato in conferenza stampa alla ... (ilmattino)

La Juve arriva sul campo del Lecce con l’obiettivo di mettere pressione all’Inter che nel fine settimana è impegnata in Supercoppa e non giocherà in ... (infobetting)

La Juve arriva sul campo del Lecce con l’obiettivo di mettere pressione all’Inter che nel fine settimana è impegnata in Supercoppa e non giocherà in ... (infobetting)

Domani allenamento mattino. 14:55 - ALLENAMENTO IN CORSO - La Juventus è in campo e si sta allenando in vista della gara contro l'Empoli. In vista del match di sabato sono da valutare le condizioni di ...La Juventus, sempre attenta a valorizzare il suo centrocampo ... Con la situazione contrattuale di Adrien Rabiot da definire, il tecnico cerca punti di riferimento solidi per la sua squadra.Da poco si è conclusa la seduta di allenamento odierna tra le mura del JTC della Continassa agli ordini di Massimiliano Allegri per la Juventus che sta preparando ... ancora a parte anche oggi sono ...