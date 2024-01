Jurassic World 4 | annunciato il sequel della trilogia Universal

Leggi su screenworld

(Di martedì 23 gennaio 2024) Ildiè ufficialmente in sviluppo presso, con lo sceneggiatore originale diPark che se ne sta occupando, David Koepp. La società di produzione ha dichiarato che sarà l’inizio di una nuova era giurassica e che avrà una trama completamente nuova. Questo significa che potrebbe avere personaggi inediti e tutti quelli che avevamo visto nei capitoli precedenti potrebbero non tornare. Il terzo capitoloriusciva a rappresentare un buon finale per i protagonisti, ma lasciava aperto uno spiraglio al futuro del franchise. In particolare riguardo quello che dovrebbe essere l’incipittrama del nuovo film.– Il Dominio: ...