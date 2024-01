John Boyega nel cast della serie prequel di Codice Genesi

(Di martedì 23 gennaio 2024) È in fase di sviluppo unadel film, che vedrà come protagonista la star del franchise di Star Wars,. La star del franchise di Star Wars,, sarà il protagonistaprossimadel film. Secondo quanto riportato da Deadline,interpreterà il ruolo principale del giovane Eli, personaggio originariamente interpretato da Denzel Washington nella pellicola post-apocalittica del 2010.sarà anche produttore esecutivo, mentre Gary Whitta - lo sceneggiatore del film - sarà ideatore, scrittore e produttore ...

