Jingdezhen | la capitale della porcellana | una fornace millenaria con una lunga storia culturale

Leggi su tpi

(Di martedì 23 gennaio 2024) Nata e fiorita nella, questa è: una città unica non solo in Cina, ma anche nel mondo. Essendo un importante luogo di produzionelungo la ViaSeta,vanta un’eccellente lavorazione artigianale di questo particolare tipo di ceramica, con motivi raffinati e smalti dai colori caldi. Ha goduto di un’ottima reputazione fin dall’antichità. L’unione di argilla e fuoco ha creato innumerevoli opere d’arte mozzafiato, realizzando il miracolo di una città che fa affidamento su un’unica industria artigianale per migliaia di anni. Storicamente, lungo le migliaia di chilometriViaSeta Marittima, ci sono stati profondi scambi tra Oriente e Occidente e sullasono state ...