Jeep Wrangler Rubicon miglior SUV per fuoristrada secondo “What Car?”

(Di martedì 23 gennaio 2024) TORINO (ITALPRESS) –ha trionfato nella categoria Best Family SUV for off roading ai “?”of the Year Awards 2024. Al modello più rappresentativo diè stata riconosciuta la sua eccellente capacità di mantenere la reputazione del marchio nel, superando tutti i suoi rivali. “Mentre alcuni marchi perdono il loro pedigree con il passare del tempo, ladimostra che ilè ancora il cuore di” – ha dichiarato Steve Huntingford, direttore di “?” Magazine – “Nel nostro ultimo mega-test 4×4, lasi è dimostrata quasi inarrestabile, salendo, superando ...

