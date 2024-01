Jannik Sinner perentorio! Liquida Rublev | supera un problema fisico e vola da Djokovic in semifinale agli Australian Open!

(Di martedì 23 gennaio 2024)centra l’obiettivo e batte il russo Andrey(n.5 del ranking) nei quarti di finale degliOpen 2024. L’altoatesino (n.4 ATP) si è imposto con il punteggio di 6-4 7-6 (5) 6-3 in 2 ore e 41 minuti di match. Una partita che, dopo un primo set ottimamente gestita, si è complicata per un piccolo fastidio addominale che ha tolto un po’ di concentrazione al nostro portacolori. Sotto 1-5 nel tie-break del 2° parziale, il 22enne di Sesto Pusteria ha tirato fuori tutta la sua classe, producendosi in una rimonta incredibile. Nella terza frazione, sempre grazie ad alcuni colpi d’alta scuola, si è andato a prendere il break e il successo. Sarà la secondaSlam della carriera e l’avversario sarà lo stesso della prima, Novak(n.1 del mondo), 10 volte ...

