Jannik Sinner in semifinale all’Australian Open 2024 | montepremi e quanti soldi guadagna

Australian Open - Jannik Sinner non si ferma : in semifinale c’è Djokovic Nonostante l’inizio in ritardo e qualche piccolo intoppo fisico, Jannik Sinner supera in tre set Rublev e vola in semifinale agli Australian Open. ... ()

Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la semifinale agli Australian Open? Montepremi lussuoso : le cifre Jannik Sinner continua a regalare grande spettacolo sul cemento di Melbourne e prosegue in maniera perentoria il proprio cammino agli Australian ... (oasport)