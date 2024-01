Jannik Sinner avanza agli Australian Open | “Non so come ho rimontato da 1-5 Quando mi toccavo gli addominali…”

Leggi su oasport

(Di martedì 23 gennaio 2024)ha sconfitto Andrey Rublev in tre set e si è qualificato alle semifinali degli2024. Il tennista italiano ha vinto la quinta partita consecutiva senza concedere set all’avversario di turno e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento di Melbourne. L’altoatesino ha arginato due momenti critici nel corso della sfida contro il russo: nel corso del secondo set si è toccato gli addominali in più circostanze e poi ha recuperato da 1-5 nel tie-break. L’azzurro tornerà in campo venerdì 26 gennaio per affrontare il serbo Novak Djokovic, numero 1 al mondo, in una semifinale Slam che si preannuncia rovente.ha analizzato la propria prestazione al termine dell’incontro: “Indubbiamente è stata una partita durissima, ...