IU cambia il titolo del singolo con V dopo le accuse di queerbaiting

Banche Unicredit titolo più scambiato nel 2023 Banche Unicredit rappresentano il titolo azionario più scambiato nel corso dell’anno 2023 a Piazza Affari. Ecco un’interessante notizia riguardante ... ()

Avengers : The Kang Dynasty si farà anche senza Jonathan Majors - ma il film (ri)cambia titolo Il licenziamento di Jonathan Majors in seguito alla condanna per aggressione non cambia i piani di Avengers: The Kang Dynasty, film confermato, ma ... (movieplayer)

AND : il prossimo film di Yorgos Lanthimos con protagonista Emma Stone cambia titolo Il prossimo film che vedrà collaborare nuovamente il regista Yorgos Lanthimos e l'attrice Emma Stone dopo Povere creature! intitolato AND cambia ... (movieplayer)