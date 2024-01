Italiani sempre più celiaci | ecco le linee guida per diagnosi e terapia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 23 gennaio 2024) Aumentano gli. Sono 224mila i casi diagnosticati, ma quelli stimati sono circa 600mila perché spesso la malattia è asintomatica. Per loro, ma soprattutto per i medici di famiglia e i pediatri, è in arrivo una roadmap per districarsi nellae nella. Questa mattina a Roma in Senato sono state presentate lenazionali per lae lae il follow-up della malattia celiaca e della dermatite erpetiforme, promosse dalla Società italiana di gastroenterologia ed endoscopia digestiva (Sige) e pubblicate dall’Istituto superiore di sanità (Iss). Il documento punta ad aiutare i medici e gli specialisti ad intercettare e gestire i possibili pazientiche hanno necessità di una ...