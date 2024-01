Italia | Francia e Germania a Bruxelles contro la carne coltivata

Leggi su linkiesta

(Di martedì 23 gennaio 2024) L’si schiera in Europa cone Austrialain laboratorio, che nell’Ue ancora non è autorizzata al commercio. «Le pratiche di produzione di alimenti basati su cellule artificiali coltivate in laboratorio rappresentano una minaccia per gli approcci primari basati sull’agricoltura e per i metodi di produzione alimentare genuini che sono alla base del modello agricolo europeo», si legge in una nota dei tre Paesi, sottoscritta anche con il sostegno delle delegazioni ceca, cipriota, greca, ungherese, lussemburghese, lituana, maltese, rumena e slovacca, che verrà presentata oggi all’attenzione del Consiglio Agricoltura e Pesca. I ministri chiederanno alla Commissione europea di avviare una consultazione pubblica sulla questione e di avviare una vera e propria valutazione ...